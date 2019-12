Luni seara nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca efect al manifestarilor meteo nefavorabile si, de asemenea, nu sunt semnalate probleme in legatura cu traficul feroviar si aerian, informeaza IGPR. Valorile de trafic se incadreaza in parametri normali pe DN 1 Ploiesti - Brasov. Potrivit sursei citate, in urma manifestarilor meteorologice din perioada 27 decembrie ora 22.00 - 29 decembrie ora 22.00, respectiv caderi insemnate de zapada si viscol, in judetul Botosani este inca inchis circulatiei DJ 282 Rediu - limita cu judetul Iasi, unde se actioneaza pentru…