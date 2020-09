IGPR: Circa 250 de şoferi vitezomani, prinşi de poliţişti în weekend Aproximativ 250 de soferi care au depasit viteza legala pe autostrazi au fost depistati de politistii rutieri, in weekend, informeaza luni IGPR.



Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, sambata si duminica politisti rutieri au actionat pe autostrazi pentru prevenirea evenimentelor rutiere si asigurarea fluentei traficului.



Pe parcursul celor doua zile, politistii Brigazii Autostrazi au depistat 248 de soferi care au depasit limita legala de viteza, iar in 74 de cazuri au retinut permisul de conducere, in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce autovehicule

Sursa articol: agerpres.ro

