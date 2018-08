Stiri pe aceeasi tema

- La data de 30.08.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Timisoara au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului CIOMAG PETRU ndash; NELU, cetatean german, pentru savarsirea infractiunii de trafic…

- La data de 05.08.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor RESID ALEXANDRU ARMAND, OPREA ALEXANDRU FLORIAN si LAMBOIU ANDREI RARES, pentru savarsirea…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Neamt au dispus vineri retinerea pentru o perioada de 24 de ore a lui Andrei Minea, acuzat de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc, in forma continuata,…

- La data de 19.06.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor MIRZEA DANIEL, GHIBAN PETRICA, DAEANU MARIUS, STOICIU ION-EUGEN, SAMOILA ALEXANDRU-GABRIEL…

- Procurorii DIICOT Maramures au retinut, vineri, doua persoane pe care le suspecteaza de trafic de droguri si detinere fara drept in vederea consumului propriu. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

- Tomas Kaizner, cetatean ceh, a fost retinut miercuri de procurorii DIICOT, dupa ce a fost prins in flagrant in zona Portului Turistic Tomis incercand sa vanda droguri in valoare de 3.800 de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis Agerpres, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Ieri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Bistrita Nasaud au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor CALUGAR VASILE FLORIN, GRIGORE LIVIU SAUL, FRISAN COSMIN IOAN, SCURTU SEBASTIAN ADRIAN, POP NICOLAE…