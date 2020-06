Inspectoratul General al Politiei Romane precizeaza, miercuri, ca autospeciala implicata in accidentul produs marti seara pe raza comunei Ianca, din judetul Braila, si in urma caruia doi politisti au murit, avea revizia facuta in luna mai, iar inspectia tehnica periodica era valabila pana in luna octombrie 2021. "Urmare a aparitiei in spatiul public a unor informatii eronate, referitoare la tragicul accident rutier petrecut in cursul serii de ieri, pe raza comunei Ianca, din judetul Braila, in urma caruia doi politisti si-au pierdut viata, pentru corecta informare a opiniei publice, facem urmatoarele…