- In zilele de 26 și 27 martie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au organizat razii, pe Post-ul DAMBOVIȚA: Peste 900 de amenzi au fost aplicate in raziile din weekend apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au actionat, pe raza de competenta, pentru cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice si prevenirea accidentelor rutiere. In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 389 de sanctiuni contraventionale, in valoare…

- FOTO| AMENZI de peste 8700 de lei, date de polițiștii din Alba, in urma controalelor privind legalitatea exploatarii și transportului materialului lemnos Polițiștii specializați in combaterea delictelor silvice, impreuna cu specialiști ai Garzii Forestiere Alba, R.N.P. Romsilva, ISCTR, jandarmii și…

- SCUTUL PADURII in Alba: 67 de amenzi in valoare de 11.000 de lei, aplicate de catre polițiștii din Alba. Au fost confiscați 11 metri cubi de lemn In cadrul unei acțiuni a polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba, pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice, astfel au fost efectuate…

- In scopul prevenirii evenimentelor rutiere produse pe fondul vitezei neregulamentare, la data de 24 februarie a.c., in intervalul orar 09.00 – 13.00, Serviciul Rutier Brașov, in colaborare cu Serviciul Rutier Covasna, a organizat și desfașurat o acțiune pe DN 11, in sistem CASCADA, avand drept scop…

- Aproximativ 9.500 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 1.600.000 lei au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, in urma unor controale privind respectarea regulilor pentru limitarea evolutiei imbolnavirilor cu COVID-19, a informat, duminica, Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit…

- ITM Alba: Amenzi de peste 1.500 de lei și 27 avertismente aplicate de inspectori in urma controalelor din perioada 11-16 ianuarie 2021 Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2021, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale…

- Politistii ilfoveni au aplicat 25 de amenzi, in valoare de 16.500 de lei, organizatorului si participantilor la o petrecere privata din orasul Voluntari, organizata fara respectarea normelor de protectie impotriva raspandirii COVID-19. Miercuri seara, politistii orasului Voluntari au fost sesizati cu…