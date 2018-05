IGPR: Aproximativ 500 de permise de conducere - reţinute vineri Un numar de 499 de permise de conducere au fost retinute, vineri, de politisti, iar 149 de certificate de inmatriculare au fost retrase, informeaza IGPR, intr-un comunicat transmis AGERPRES.



Conform sursei citate, peste 10.600 de politisti au actionat, la nivel national, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind organizate 4.236 de patrule si 295 de aparate radar pentru prevenirea accidentelor rutiere.



Politistii au intervenit la peste 3.000 de evenimente si au fost aplicate peste 9.000 de sanctiuni contraventionale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 19-20 mai, polițiștii rutieri suceveni au constatat 4 infracțiuni și au reținut 29 de permise de conducere, intr-o acțiune pentru prevenirea accidentelor produse pe fondul vitezei excesive. Totodata, ei au aplicat 343 de amenzi in valoare de aproximativ 175.000 de lei. In cadrul acțiunii,…

- Peste 10.000 de sanctiuni au fost aplicate, duminica, de catre politistii din intreaga tara, fiind constatate 644 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 560 de permise de conducere, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane. (IGPR). Peste 7.800 de politisti…

- Politistii au intervenit in perioada sarbatorilor la 12.000 de evenimente, in urma carora au aplicat aproape 22.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 7,7 milioane lei si au retinut 1.324 de permise de conducere.

- Pentru siguranta cetatenilor, in Sambata Mare si in noaptea de Inviere, politistii au fost la datorie, inclusiv in zona bisericilor si a lacaselor de cult, intervenindu-se la aproape 3.000 de evenimente, fiind constatate 672 de infractiuni si aplicate 4.700 de contraventii, informeaza duminica IGPR,…

- Politistii braileni au constatat peste 650 de abateri de la legislatia rutiera, multe dintre ele fiind depasiri ale vitezei regulamentare, neacordarea de prioritate si consumul de bauturi alcoolice.

- Peste 600 de infractiuni constatate, peste 1.100 de sanctiuni contraventionale aplicate, 19 urmariti depistati si 125 de persoane surprinse in flagrant delict ndash; este bilantul zilei de ieri al Politiei Romane. In cursul zilei de ieri, 21 martie, peste 12.000 de politisti au fost la datorie, fiind…

- Politistii rutieri au aplicat 9.000 de sanctiuni contraventionale si au retinut peste 500 de permise de conducere in urma celor aproape 3.500 de actiuni si interventii efectuate in ultimele 24 de ore, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General ...

- Polițiștii au constatat, ieri, peste 500 de infracțiuni, au fost aplicate peste 5.000 de sanctiuni contraventionale și au fost reținute peste 250 de permise de conducere. Peste 12.000 de politisti au acționat, la nivel național, pentru prevenirea faptelor antisociale si ...