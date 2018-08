Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii romani si partenerii internationali au descoperit, in primele 6 luni ale anului 2018, aproape 20.000 de persoane care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen (SIS) sau cautarii prin INTERPOL. De asemenea, peste 400 de persoane cautate ...

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, peste 600 de persoane, 100 de autovehicule si 52 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen.

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 558 de persoane, 98 de autovehicule si 54 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen(SIS).

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 536 de persoane, 71 de autovehicule si 55 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In perioada 6 – 13 iulie a.c., au fost localizate, pe teritoriul…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 670 de persoane, 94 de autovehicule si 35 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen.

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 648 de persoane, 72 de autovehicule, 26 de documente si 4 certificate de inmatriculare ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen.In perioada 1 – 8 iunie a.c.,…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 648 de persoane, 72 de autovehicule, 26 de documente si patru certificate de inmatriculare ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen – SIS, informeaza AGERPRES…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 648 de persoane, 72 de autovehicule, 26 de documente și 4 certificate de inmatriculare ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In ...