Stiri pe aceeasi tema

- "Peste 4.700 de politisti, impreuna cu jandarmi, politisti de frontiera, cadre ISU, politisti locali, reprezentanti ai ANSVSA, ANPC, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Transporturilor si ai autoritatilor publice locale, au desfasurat 891 de actiuni de verificare,…

- Politistii si reprezentantii celorlalte autoritati cu atributii in domeniu au aplicat, in ultimele 24 de ore, 6.398 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.738.260 de lei, in urma actiunilor de verificare a modului in care sunt respectate prevederile pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- Peste 4.500 de amenzi au fost date, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor anti-COVID, informeaza vineri Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in ultimele 24 de ore, peste 4.700 de politisti, impreuna cu jandarmi, politisti…

- Un numar de 5.559 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.454.655 de lei, au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, in urma actiunilor de control privind respectarea masurilor si interdictiilor impuse de pandemia de coronavirus, informeaza, miercuri, Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit…

- Politistii si reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu au aplicat, in ultimele 24 de ore, 5.264 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 927.930 de lei, in cadrul actiunilor pentru limitarea raspandirii virusului SARS CoV-2. "Peste 7.200 de politisti, impreuna…

- Politistii si reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu au aplicat, in ultimele 24 de ore, 5.553 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.133.640 de lei, in cadrul actiunilor pentru limitarea raspandirii virusului SARS CoV-2. "Peste 7.100 de politisti, impreuna…

- Politistii si reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu au aplicat, in ultimele 24 de ore, 5.553 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.133.640 de lei, in cadrul actiunilor pentru limitarea raspandirii virusului SARS CoV-2. "Peste 7.100 de politisti, impreuna cu…

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca vineri au fost aplicate peste 10.500 de amenzi, in valoare de peste 1.100.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor de prevenire si combatere a COVID-19. Majoritatea sanctiunilor contraventionale au fost aplicate pentru nepurtarea mastii de protectie, pentru…