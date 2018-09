IGPR: Amenzi de peste 2,8 milioane de lei aplicate în ultimele 24 de ore Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la peste 3.600 de evenimente, iar pentru sanctionarea unor fapte antisociale au fost aplicate peste 12.000 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 2,8 milioane de lei.



Astfel, conform unui comunicat de presa al IGPR transmis duminica AGERPRES, au actionat in toata tara 7.692 de politisti, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind organizate 3.863 de patrule si folosite 276 de aparate radar. Acestia au intervenit la 3.656 de evenimente, dintre care 3.111 au fost sesizate prin 112.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la peste 3.900 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au constatat 747 de infractiuni si au aplicat peste 7.000 de sanctiuni contraventionale in valoare de 2,7 milioane de lei, fiind retinute 548 de permise de conducere, scrie News.ro.La…

- Politistii au intervenit, in cursul zilei de ieri, la peste 3.400 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au constatat 865 de infractiuni si au aplicat aproape 9.000 de sanctiuni contraventionale, fiind retinute 499 de permise de conducere.

- Polițiștii au acționat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care puteau afecta linistea comunitați. Poliția Romana a intervenit la peste 3.600 de evenimente, iar pentru sancționarea unor fapte antisociale au fost aplicate aproape 7.000 de sancțiuni contravenționale.…

- Politistii au dat, duminica, aproape 10.000 de amenzi in valoare totala de peste 2,7 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la aproape 3.000 de evenimente.…

- Politia Romana a actionat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care puteau afecta linistea comunitati. Politistii au intervenit la peste 4.000 de evenimente, au fost aplicate aproximativ 7.500 de sanctiuni contraventionale, fiind constate aproape 700 de infractiuni.

- Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la peste 3.000 de solicitari ale cetatenilor si au constatat 645 de infractiuni. Totodata, pentru neregulile constatate, politistii au aplicat aproape 8.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 2.700.000 de lei. Peste 7.700 de…

- Politistii au dat, duminica, amenzi in valoare totala de peste trei milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus, peste 500 de…

- Politistii au dat, duminica, amenzi in valoare totala de peste trei milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus, peste 500…