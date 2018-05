Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au dat aproximativ 9.000 de amenzi in valoare de aproape patru milioane de lei in prima zi a minivacantei de 1 Mai, cand au fost inregistrate aproape 650 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute peste 560 de permise de conducere. Conform Politiei Romane, in prima zi de minivacanta, politistii…

- Peste 10.000 de sanctiuni au fost aplicate, duminica, de catre politistii din intreaga tara, fiind constatate 644 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 560 de permise de conducere, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane. (IGPR). Peste 7.800 de politisti…

- Peste 10.000 de sanctiuni au fost aplicate, duminica, de catre politistii din intreaga tara, fiind constatate 644 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 560 de permise de conducere, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).Peste 7.800 de politisti…

- Politistii au dat, miercuri, amenzi in valoare totala de aproape 2,2 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la aproape 2.300 de evenimente. In plus, aproape…

- Politistii au dat, marti, amenzi in valoare totala de aproape 3 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la aproape 2.500 de evenimente. In plus, peste 500…

- Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Inspectoratul General al Politiei Romane, sambata au ramas temporar fara permis peste 530 de soferi, aproape 140 de persoane au fost prinse in flagrant delict si au fost aplicate amenzi in valoare de aproape 3.500.000 de lei."La data de…

- Politistii au dat, joi, amenzi in valoare totala de aproape 3 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la peste 2.600 de evenimente. In plus, peste 500 de soferi…

- Politistii au dat, joi, amenzi in valoare totala de aproape 3 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la peste 2.600 de evenimente. In plus, peste 500 de soferi…