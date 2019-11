Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost data in urmarire de catre politisti, deoarece "se sustrage punerii in aplicare a mandatului de executare a pedepsei inchisorii", dupa ce a fost condamnata definitiv, miercuri, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 4 ani de detentie cu executare intr-un dosar in care a fost acuzata de DNA ca l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender.



Alina Bica apare pe site-ul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) la sectiunea "Persoane urmarite", ea fiind plecata in Costa Rica.



Sursa foto: politiaromana.ro

Initial,…