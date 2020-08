Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, polițiștii Direcției de Ordine Publica – Serviciul Protecția Fondului Forestier și Piscicol desfașoara, timp de 5 zile, o acțiune, in județul Maramureș, pentru prevenirea și combaterea taierilor ilegale de arbori din fondul forestier național. Polițiștii verifica și respectarea dispozițiilor…

- Pe intreg parcursul lunii iulie, la nivelul judetului Maramures a fost organizata Actiunea in sistem integrat BLOCADA, pentru prevenirea si combaterea unor situatii de risc si mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica. In cadrul acestei actiuni au fost implicati peste 260 de politisti din…

- Politistii Directiei de Ordine Publica - Serviciul Protectia Fondului Forestier si Piscicol desfasoara joi dimineata o actiune in Capitala, pentru prevenirea si combaterea achizitiei, detinerii, prelucrarii si comercializarii ilegale a pestelui.INSP, mesaj alarmant dupa numarul mare de cazuri:…

- Politistii Directiei de Ordine Publica - Serviciul Protectia Fondului Forestier si Piscicol desfasoara o actiune in Capitala pentru prevenirea si combaterea achizitiei, detinerii, prelucrarii si comercializarii ilegale a pestelui. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES de IGPR, politistii verifica…

- Forestierii din Romania sustin ca Romania e pe drumul gresit in combaterea taierilor ilegale. In loc sa implementeze masuri, Romania doar suprareglementeaza. Comunitatea Forestierilor din Romania sustine ca aceste masuri nu ne vor feri de procedura de infrigement deschisa de Comisia Europeana, anunța…

- Ziarul Unirea Percheziții in 2 județe, la persoane banuite de fraude informatice și inșelaciuni. Gruparea infracționala, destructurata cu sprijinul polițiștilor specializați in combaterea crimei organizate din Alba Polițiștii specializați in combaterea crimei organizate din Alba au sprijinit polițiștii…

- "In perioada 2 – 5 iunie a.c., politistii Directiei de Ordine Publica – Serviciul Protectia Fondului Forestier si Piscicol, impreuna cu politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Suceava, Maramures, Neamt, Bacau, Bistrita-Nasaud, Mures, Covasna si Vrancea, au actionat in judetul Suceava,…

- Polițiști de la Direcția de Ordine Publica – Serviciul protecția Fondului Forestier și Piscicol au demarat o ampla acțiune de control in județul Suceava pentru prevenirea și combaterea taierilor ilegale de arbori din fondul forestier național.Acțiunea are loc in perioada 2-5 iunie și vizeaza ...