IGPR a verificat 160 de taxiuri în zona aeroporturilor internaţionale Potrivit unui comunicat de presa al Politiei Romane, activitatea a vizat depistarea persoanelor care practica ilegal activitatea de taximetrie, a celor care acosteaza persoane pentru a le oferi ilegal astfel de servicii, precum si a celor care, desi sunt autorizati, nu respecta regulile de tarifare sau standardul de calitate a serviciilor oferite. In doar doua ore, politistii de la transporturi au verificat 160 de autoturisme, iar in urma neregulilor constatate au aplicat 61 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 13.435 de lei. Dintre sanctiuni, 45 au fost pentru incalcarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

