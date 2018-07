Stiri pe aceeasi tema

- O polițista din localitatea Balesti, de langa Targu Jiu, și-a impușcat mama și copilul și apoi s-a sinucis. Bebelușul de 6 luni a fost declarat decedat, dupa ce medicii au incercat timp de mai multe ore sa-l resusciteze, la spitalul unde a fost transportat dupa ce a fost gasit in stare grava la locuința…

- O polițista, soția unui ajutorui șefului de post din Matasari, județul Gorj a folosit pistolul barbatului ei cu care și-a impușcat mortal mama, dupa care s-a sinucis cu aceeași arma. Surse judiciare au dezvaluit ca și copilul femeii, de șase luni, a murit dupa ce a fost atins de un glonte.

- Politista care si-a impuscat mortal mama si apoi s-a sinucis a folosit arma sotului ei, si el politist, barbatul fiind cel care a descoperit cadavrele celor doua femei, dar si bebelusul de sase luni, care a fost ranit la cap. Potrivit Compartimentului de Informare si Relatii Publice al IPJ Gorj, duminica,…

- Bebelușul de 6 luni, impușcat de mama lui, polițista, a murit. Femeia și-a impușcat mama cu pistolul soțului, și el polițist, dupa care s-a sinucis. Bebelusul de 6 luni al femeii a fost gasit ranit, fiind dus la spital. Copilul a murit. Femeia a fost testata psihologic in luna mai a anului trecut."Astazi,…

- Politia municipiului Targu-Jiu a fost sesizata, duminica seara, cu privire la faptul ca, in localitatea Balesti, o femeie a impuscat-o mortal pe mama ei, dupa care s-a impuscat si ea cu aceeasi arma, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Andrei Lazar.

- Surse susțin ca bebelușul de numai șase luni al polițistei din Balești care și-a omorat mama și apoi s-a sinucis a murit și el la spital in urma unui stop cardio-respirator. Articolul UPDATE: Bebelușul polițistei UCIGAȘE a murit la spital! Foto apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .