- "In ceea ce priveste minora de 15 ani, din Odorheiul Secuiesc, a carei rapire a fost sesizata la data de 30 noiembrie 2020, va comunicam ca, in aceasta dimineata, aceasta si unchiul sau s-au prezentat la sediul Politiei municipiului Targu Mures", a transmis IGPR. Minora a declarat verbal ca a fost plimbata…

