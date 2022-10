Un barbat in varsta de 44 de ani, urmarit national si international dupa ce a fost condamnat pentru trafic de migranți, a fost prins in Italia si adus pe Aeroportul „Henri Coanda” in cursul serii, urmand sa fie depus in Penitenciarul Rahova. Potrivit unor surse judiciare, este vorba de interlopul Petru Marius Neagrau, patronul clubului Vox din Salonta, care are si cetatenie ungara, condamnat la 3 ani si doua luni de inchisoare de Tribunalul Bihor pentru calauzirea unor migranti sirieni care voiau sa ajunga in vestul Europei. „La data de 26 octombrie, o escorta, alcatuita din politistii Centrului…