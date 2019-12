Peste 850 kg si 1.300 de litri de produse toxice de protectie a plantelor si substante utilizate in igiena si sanatatea publica, la dezinfectie, dezinsectie si deratizare au fost ridicate in urma unei actiuni de verificare a activitatilor operatorilor economici inregistrati/autorizati sa desfasoare operatiuni cu astfel de substante. "In perioada 21 noiembrie - 6 decembrie, politistii de la arme, explozivi si substante periculoase au efectuat verificari si controale la 345 de agenti economici inregistrati/autorizati sa desfasoare operatiuni cu substante utilizate pentru igiena si sanatatea publica,…