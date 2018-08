Stiri pe aceeasi tema

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat, in ultima saptamana, 84 de perchezitii si au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste...

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 74 de perchezitii si au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste 3.300.000 de lei, in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 73 de perchezitii si au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste 6.500.000 de lei, in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni…

- La aceasta ora, peste 250 de polițiștii din Calarași, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 53 de percheziții domiciliare in județele Calarași, Ilfov, Giurgiu și in București, intr-un dosar privind savarșirea infracțiunii de contrabanda cu…

- Politistii au efectuat, miercuri dimineata, mai multe perchezitii la persoane suspectate de furturi dintr-o societate comerciala si au fost puse in executare patru mandate de aducere, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis Agerpres. ''Politistii…

- Peste 100 perchezitii au fost efectuate in perioada 16 - 22 iunie, fiind puse in aplicare 60 de mandate de aducere in dosare penale care vizeaza infractiuni economice, informeaza IGPR printr-un comunicat transmis duminica AGERPRES. Potrivit sursei citate, in ultima saptamana, politistii…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 165 de perchezitii, in cadrul unor dosare penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice. In perioada 12 ndash; 18 mai a.c., sub coordonarea Directiei…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au facut, in ultima saptamana, 165 de perchezitii in dosare penale vizand infractiuni economice si s-a dispus inceperea urmaririi penale impotriva a 141 de persoane, conform Politiei Romane, informeaza news.ro.In perioada 12…