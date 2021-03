Stiri pe aceeasi tema

- Perchezitii domiciliare, in judetul Ilfov si capitala Foto arhiva Politistii de la IPJ Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lânga Judecatoria Cornetu, au efectuat sase perchezitii domiciliare, în judetul Ilfov si în municipiul Bucuresti ,la sediile a trei societati comerciale…

- Polițistii au facut, vineri dimineața, șase perchezitii in Ilfov si Bucuresti, unde au fost cautate mai multe persoane suspectate de decontari ilegale de la Casa de Asigurari de Sanatate Ilfov. “In urma perchezitiilor si activitatilor de verificare, politistii au ridicat documente de evidenta privind…

- Politistii de la IPJ Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu, au efectuat sase perchezitii domiciliare, in judetul Ilfov (5) si in Bucuresti (1), la sediile a trei societati comerciale si domiciliile unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals…

- Marți au avut loc percheziții la complexe comerciale in care se vindeau produse contrafacute. Magazinele erau amplasate pe raza municipiului București și in județul Ilfov. In total au avut loc 18 percheziții la standurile din trei complexe comerciale. Politistii din Ilfov au indisponibilizat peste 6.000…

- Polițiștii din Ilfov au indisponibilizat peste 6.000 de produse susceptible a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 900.000 de lei, in urma a 18 percheziții efectuate la standuri din trei complexe comerciale și la societați comerciale. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea…

- Conducatorul unei institutii si un administrator de firma au fost retinuti de politistii din Alba pentru delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata, pentru ca ar fi creat un prejudiciu in valoare de peste 400.000 de lei, in urma achitarii unor expertize si studii de fezabilitate fictive,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj - Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gherla, au pus in executare un numar de 4 mandate de percheziție domiciliara, la doua imobile situate in municipiul…

- Ieri, 16 februarie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gherla, au pus in executare un numar de 4 mandate de percheziție domiciliara, la doua…