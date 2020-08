Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora, Politia Romana efectueaza 45 de perchezitii, in Bucuresti si 6 judete, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ doua milioane de lei unei unitati bancare, prin inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale si uz de…

- 15 membri ai clanurilor Rinu și Duduianu vor ajunge la audieri, anunța Romania TV, care citeaza surse din ancheta. Este posibil ca audierea acestora sa nu aiba legatura cu uciderea lui Emi Pian, ci cu un alt dosar in care se fac descinderi.La aceasta ora, politistii Inspectoratului General…

- Mascatii au descins la mai multe adrese din București, inclusiv la casa fostului lider al clanului interlop, Emi Pian, anunta Antena 3. Noi informatii despre moartea lui Emi Pian. Unul dintre martorii audiati: "Crima a fost la comanda, premeditata" Momentan nu se cunoaște motivul pentru…

- ”La data de 12 august 2020, politistii Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice si D.G.P.M.B. - Politia Sectorului 2 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 45 de perchezitii domiciliare. Activitatile se desfasoara in Bucuresti…

- Politia Romana face, miercuri, 45 de perchezitii, in Bucuresti si 6 judete, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ doua milioane de lei unei unitati bancare, prin inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. Sunt…

- Politistii efectueaza, luni dimineata, 41 de perchezitii in judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Bacau, Prahova, Satu Mare si in municipiul Bucuresti la domiciliile mai multor persoane banuite ca ar fi produs si comercializat in mod ilegal tutun de fumat. Potrivit unui comunicat al IGPR, transmis AGERPRES,…

- Politistii au efectuat, joi, 13 perchezitii in Bucuresti, Vrancea si Dolj la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite ca ar fi obtinut finantare pentru trei autoturisme si un utilaj agricol prezentand date nereale. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al…

- Politistii clujeni efectueaza, miercuri, perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), dosarul este instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice,…