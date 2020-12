IGPR: 40 de dosare penale, în urma acţiunii 'Foc de artificii' Politistii au intocmit 40 de dosare penale, dupa constatarea a 44 de infractiuni in care ar fi implicate 46 de persoane, in urma actiunii nationale "Foc de artificii", care a fost demarata pe 23 noiembrie pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice. "De la declansarea actiunii, pana la data de 3 decembrie, politistii au efectuat actiuni si controale la 100 de societati comerciale autorizate sa desfasoare operatiuni cu articole pirotehnice si in zona a 213 piete, targuri sau centre comerciale. Au fost vizate si 49 de persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

