Stiri pe aceeasi tema

- Politisti ai Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Caras-Severin au descoperit, in urma unor controale, 216 tone de ingrasamant chimic, compus din azotat de amoniu si calciu, ambalate in saci de 600 kg fiecare si 152 de tone de ingrasamant chimic compus din azot, fosfor, potasiu si…

- Politistii de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase Caras-Severin au efectuat un control in depozitul unei societati comerciale din Oravita, unde au descoperit peste 200 de tone de ingrasamant chimic compus din azotat de amoniu si 152 de tone de ingrasamant chimic compus din azot, fosfor,…

- Politisti de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase Caras-Severin, cu sprijinul unui comisar din cadrul Garzii de Mediu Caras-Severin au facut un control in depozitul unei societati comerciale din Oravita, ce are ca obiect de activitate domeniul agricol, unde au gasit peste 200 de…

- In urma unui control efectuat la o societate comerciala din Oravita, politistii au indisponibilizat ingrasaminte chimice cu azotat de amoniu depozitate necorespunzator, in aer liber.La data de 17 august 2020, politisti ai Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase Caras Severin, cu sprijinul…

- In cadrul unei actiuni organizate la nivel national, coordonata de Directia Arme, Explozivi si Substante periculoase din cadrul I.G.P.R., in doar 3 zile, politistii au efectuat controale la agenti economici ce efectueaza operatiuni cu azotat de amoniu, in urma carora au fost indisponibilizate peste…

- Politistii de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase din Galati au descoperit 35 de tone de azotat de amoniu, ingrasamant chimic deosebit de periculos, depozitat in conditii improprii la o societate comerciala din comuna Vladesti. "La data de 7 august a.c., politistii Serviciului…

- Autoritațile libaneze anunța ca explozia din Beirut a fost provocata de peste 2.700 de tone de azotat de amoniu adus de o nava arestata in port in anul 2013. Este vorba despre un ingrașamant chimic, același care in 2004 a generat deflagrația de la Mihailești, județul Buzau, soldata cu 18 morti si 13…

- Potrivit unui comunicat transmis de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), miercuri seara, politisti de la Sectia 24 au fost sesizati prin apel la 112 de o femeie cu privire la faptul ca un barbat, care locuieste in zona, a tras cu un pistol in directia blocului unde se jucau…