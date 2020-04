Stiri pe aceeasi tema

- ■ au fost aplicate noi amenzi in valoare de 374.000 lei Conform raportarii primite de la Direcția de Sanatate Publica Neamț, la data de 22.04.2020 sunt 211 de persoane aflate in carantina, 900 persoane ieșite din carantina, 372 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, 6.936 persoane ieșite din…

- Trei persoane care au parasit zona de carantina instituita in Suceava si s-au dus la aeroportul din Cluj-Napoca, cu intentia de a urca intr-un avion cu destinatia Germania, sunt cercetate pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Dosarul penal a fost deschis, sambata, de procurorii de la…

- In ultimele 24 de ore, au fost depistate peste 8.000 de persoane care nu au respectat prevederile privind restrictionarea circulatiei.De asemenea, pe numele a 16 persoane au fost intocmite dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, iar 17 persoane care nu au respectat izolarea la domiciliu…

- Politistii au intocmit, in ultimele 24 de ore, noua dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, in urma verificarilor pentru respectarea interdictiilor impuse persoanelor aflate in izolare sau carantina si unitatilor comerciale. "In ultimele 24 de ore, 333 de autovehicule, cu peste 1.000 de…

- Politistii au aplicat luni peste 6.500 de amenzi pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie si au intocmit 11 dosare penale privind zadarnicirea combaterii bolilor. ''In ultimele 24 de ore, 893 de autovehicule (cu 3.002 persoane) au fost preluate, din zonele de frontiera.…

- Politistii au aplicat duminica, in urma verificarilor in teren, 8.749 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 20 de milioane de lei, persoanelor care nu au respectat prevederile privind restrictionarea circulatiei, si au intocmit cinci dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor.…

- Politistii au intocmit 18 dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, in ultimele 24 de ore, informeaza Agerpres. De la debutul pandemiei si pana in prezent au fost intocmite 229 de dosare penale pe baza art. 352 Cod Penal, privind zadarnicirea combaterii bolilor, mai arata sursa citata. In…

- Doua dosare penale au fost intocmite pe numele unor persoane din Calarasi care s-au intors din Italia si au declarat in fals ca vin dintr-o zona neafectata epidemiologic, fiind intrunita infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, a anuntat marti, seful Politiei Romane, chestorul Liviu Vasilescu.