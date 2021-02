Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Marea Britanie au organizat un zbor charter, astazi, 4 februarie, pentru transportul a 34 de cetateni romani, expulzati din aceasta tara, conform legislatiei proprii, in materia imigrarii, potrivit Politiei Romane.

- Autoritațile din Marea Britanie au organizat astazi un zbor charter pentru transportul a 34 de cetațeni romani. Acestia au fost expulzați din aceasta țara, conform legislației proprii, in materia imigrarii, potrivit stiripesurse.ro „Pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda” București, persoanelor respective…

- O persoana pensionata in Romania, care s-a mutat, de curand, in Marea Britanie, a intrebat la redacție cum poate sa iși transfere pensia din Romania in țara in care locuiește acum. In condițiile in care Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeana (UE), femeia s-a temut ca s-au schimbat condițiile legale…

- Autoritatile au decis totodata reluarea zborurilor dinspre si catre Marea Britanie, incepand de luni. Persoanele care vin din acest stat trebuie sa prezinte un test negativ pentru COVID-19, facut cu cel mult 48 de ore inainte. Vezi aici documentul oficial Comitetul National pentru Situatii de Urgenta…

- Daca planuiai sa calatorești in Marea Britanie dupa 1 ianuarie 2021, merita sa ai in vedere ca regulile se vor schimba semnificativ. Pentru anumite categorii de calatori, vizele vor deveni obligatorii, potrivit playtech. In continuare, nu ești obligat sa intri in Regatul Unit doar cu pașaportul. Carțile…

- Peste 330 de voluntari care interveneau in situatii de urgenta in judetele Arad, Hunedoara, Maramures, Mures si Sibiu, vor fi angajati in cadrul IGSU, in urma unui ordin semnat de ministrul de Interne, Marcel Vela. Autoritatile locale din judetele respective au semnalat imposibilitatea sustinerii…

- Autoritatile de reglementare din Marea Britanie au sfatuit persoanele cu antecedente „semnificative" de reactii alergice sa nu faca vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19 dupa ce doua persoane au prezentat reactii adverse marti, a informat Stephen Powis, directorul medical al Serviciului National…

- Jucatorii unei echipe de fotbal din Liga a II-a ar fi fost obligati sa piarda meciuri de catre niște camatari. Politistii efectueaza sase perchezitii si 10 persoane urmeaza sa fie duse la audieri intr-un dosar de camata si santaj, luare si dare de mita. Este vorba despre meciuri din campionatul 2017-2018.…