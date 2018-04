Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul zilei de luni: 239 de actiuni, 2.805 interventii, 884 de infractiuni constatate, peste 7.600 de sanctiuni contraventionale aplicate, 17 urmariti depistati si 170 de persoane surprinse in flagrant delict. Potrivit Politiei Romane, la data de 2 aprilie a.c., politistii din toata tara au organizat…

- Politistii braileni au constatat peste 650 de abateri de la legislatia rutiera, multe dintre ele fiind depasiri ale vitezei regulamentare, neacordarea de prioritate si consumul de bauturi alcoolice.

- In perioada 21 – 22 februarie, politistii maramureseni au organizat, pe raza judetului, opt actiuni pentru prevenirea si combaterea accidentelor de circulatie. In cele doua zile au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de aproximativ 37.v000 de lei si au fost retinute sase permise de…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier, in colaborare cu colegi din Ploiești, Campina, Florești și Cocoraștii Colț, au acționat, in intervalul orar 15.00 – 18.00, pe DN 72, pe raza localitaților Stoenești și Bratașanca. Pentru neregilile constatate, au aplicat 71 de sancțiuni contravenționale,…

- Ieri, polițiștii au intervenit la peste 2.500 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au aplicat peste 7.000 de sanctiuni contraventionale, iar in urma acțiunilor și intervențiilor efectuate, au constatat aproape 650 de infracțiuni. La data de 21 ianuarie a.c., aaproape 8.000 de politisti au…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 22 de evenimente, au aplicat 250 de amenzi si au constatat 42 de infractiuni. 13 infractiuni au fost constatate in flagrant delict. La data 16 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 22 evenimente, din care 17 solicitari ale cetatenilor…

- Siguranta traficului rutier din Alba Iulia, in atentia politistilor. La sfarșitul saptamanii trecute politistii au aplicat 145 de amenzi si au retinut 4 permise de conducere in cadrul unei actiuni cu efective suplimentare. La data de 12 ianuarie a.c., politistii Serviciului Rutier Alba, cu sprijinul…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, au aplicat 175 de amenzi si au constatat 15 infractiuni. Fata de 5 persoane au fost luate masuri preventive. La data de 11 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, din care 32 solicitari ale cetatenilor…