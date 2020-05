IGPR: 2.800 de metri cubi de material lemnos, confiscat de poliţişti în ultima săptămână Politistii au confiscat sau ridicat in vederea confiscarii ori stabilirii provenientei, in ultima saptamana, aproximativ 2.800 de metri cubi de material lemnos, in urma a 1.120 de controale efectuate pentru verificarea operatiunilor cu material lemnos.



"In perioada 15-21 mai, politistii de ordine publica au efectuat controale pentru verificarea operatiunilor cu material lemnos - 922 pe linia legalitatii transportului materialului lemnos, 100 in fondul forestier si 70 pe linia provenientei, prelucrarii, depozitarii si valorificarii materialului lemnos. Au fost verificate 376 de obiective… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

