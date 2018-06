IGPR: 169 de percheziţii în ultimele două săptămâni pentru destructurarea unor grupări de crimă organizată Politistii de la combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT au efectuat, in ultimele doua saptamani, 169 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari infractionale, peste 260 de persoane fiind cercetate pentru comiterea de fapte penale.



Potrivit unui comunicat al IGPR transmis duminica, in perioada 25 mai - 7 iunie, peste 600 de politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au actionat pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

