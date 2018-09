Politistii au depistat, in perioada 24 - 30 august, 167 de persoane semnalate ca fiind disparute, dintre care 104 minori, informeaza un comunicat al IGPR, transmis sambata AGERPRES.



Potrivit sursei citate, in ultimele doua saptamani, a fost clarificata situatia in 215 cazuri de persoane disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata.



"In perioada 24 - 30 august 2018, politistii din intreaga tara, sub coordonarea Directiei de Investigatii Criminale a Politiei Romane, au depistat 167 de persoane semnalate ca fiind disparute, dintre care 104…