- Politia Rutiera a verificat, timp de o saptamana, peste 75.000 de masini, intr-o actiune ce a vizat utilizarea centurii de siguranta si a dispozitivelor de fixare in scaune. In urma controalelor, au fost aplicate aproape 46.000 de sanctiuni contraventionale, scrie NEWS.RO.Citeste si: Fost…

- Adresarea de expresii jignitoare, consumul de bauturi alcoolice in locuri publice, practicarea prostituției, activitați de comert illicit sunt fapte pentru care jandarmii mehedințeni au aplicat sancțiuni contravenționale in perioada 09-12 martie. In intervalul menționat au fost aplicate 28 sancțiuni…

- Politistii din intreaga tara au intervenit, luni, la peste 2.222 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. S-au aplicat aproape 8.600 de sanctiuni contraventionale si s-au constatat peste 760 de infractiuni, 118 dintre acestea fiind surprinse in flagrant. Peste 11.000 de politisti au intervenit,…

- Ieri, polițiștii au intervenit la peste 2.000 de evenimente sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 8.000 de sanctiuni contraventionale și constatate 879 de infracțiuni. La data de 12 februarie a.c., peste 11.000 de politisti au acționat in toata țara, organind 279 de acțiuni punctuale. Au intervenit…

- Ieri, 7 februarie 2018, politistii din cadrul Posturilor de Politie Cergau si Roșia de Secaș au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit al conducatorilor auto care nu respecta regulile de circulație, pe raza localitatilor Cergau…

- “Cu ocazia acestor verificari au fost aplicate urmatoarele sancțiuni contravenționale: 4 sancțiuni contravenționale pentru ocuparea abuziva a locurilor rezervate cu destinație speciala, în valoare de 800 lei; 20 sancțiuni contravenționale pentru ocuparea locurilor de parcare adaptate,…

- Pentru depistarea soferilor care depasesc limita de viteza, politistii au utilizat aparatul de masurare a vitezei TRUCAM. În cadrul actiunii, au fost verificate 30 de autovehicule si au fost legitimate 45 de persoane. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 24 de sanctiuni…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii au aplicat peste 7.700 de sanctiuni contraventionale, la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate la 112. In urma actiunilor si interventiilor efectuate, au fost constatate peste 600 de infractiuni. Potrivit unui comunicat de presa al IGPR, peste 7.800 de politisti…