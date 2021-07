Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiștii și procurorii D.I.I.C.O.T au efectuat 13 percheziții domiciliare, in municipiul București și in județul Arad, la locuințele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc. Mai multe persoane ar fi introdus in țara droguri provenite…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Calarași și București, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Calarași, au efectuat, ieri, 12 percheziții, pentru destructurarea unui grup infracțional specializat in trafic de persoane și trafic de minori. La data de 8 iunie a.c., polițiștii…

- Ieri, 13 aprilie a.c., politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Structura Centrala, au efectuat sapte perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, la persoane banuite de constituirea unui grup infractional organizat,…