Politisti si procurori de la DIICOT au efectuat 11 perchezitii domiciliare, in baza unui ordin european de ancheta emis de autoritatile din Belgia, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in furturi, in urma carora a rezultat un prejudiciu de 500.000 de euro. "In cauza s-a retinut faptul ca, incepand din luna martie 2016 pana in prima parte a anului 2020, o grupare infractionala organizata constituita din cetateni romani a actionat pe teritoriul Belgiei, sustragand din locuinte si locuri imprejmuite obiecte de gradinarit, biciclete, diverse ustensile, masini-unelte,…