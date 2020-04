Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, amenzi in valoare de peste 13.000.000 de lei celor 6.000 de persoane care nu respectau prevederile privind restrictionarea circulatiei. Politistii precizeaza ca au intocmit 11 dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor. "In ultimele 24 de ore,…

- Ieri, pentru verificarea respectarii masurilor dispuse pentru prevenirea și combaterea COVID 19, in județul Suceava au acționat 291 de polițiști, 101 polițiști locali, 90 de jandarmi și 34 de militari ai MapN. Potrivit Prefecturii, au fost verificate 3.185 de persoane aflate in autoizolare sau carantina…

- In ultimele 24 de ore, au fost aplicate 6.690 de sanctiuni contraventionale persoanelor care nu respectau prevederile privind restrictionarea circulatiei.In cursul zilei de ieri, 7 aprilie, peste 13.400 de politisti au fost la datorie, in misiunile pentru mentinerea ordinii publice in zona spitalelor…

- In cursul zilei de ieri, 6 aprilie, peste 13.000 de politisti au fost la datorie, in misiunile pentru mentinerea ordinii publice in zona spitalelor si locatiilor de carantina, pentru depistarea persoanelor care se sustrag masurilor de izolare sau carantina, pentru fluidizarea circulatiei, escortarea…

- In cursul zilei de ieri, 4 aprilie, peste 12.000 de politisti au fost la datorie, in misiunile pentru mentinerea ordinii publice in zona spitalelor si locatiilor de carantina, pentru depistarea persoanelor care se sustrag masurilor de izolare sau carantina, pentru fluidizarea circulatiei, escortarea…

- In ultimele 24 de ore, politistii au aplicat peste 9.100 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 11.090.347 de lei, persoanelor care nu respectau prevederile privind restrictionarea circulatiei.In cursul zilei de ieri, 2 aprilie, aproape 14.000 de politisti au fost la datorie, in misiunile pentru…

- In cursul zilei de ieri, 28 martie, peste 11.000 de politisti au fost la datorie, in misiunile pentru menținerea ordinii publice in zona spitalelor și locațiilor de carantina, pentru depistarea persoanelor care se sustrag masurilor de izolare sau carantina, pentru fluidizarea circulației, escortarea…

- In cursul zilei de ieri, 27 martie, aproape 14.000 de politisti au fost la datorie, in misiunile pentru mentinerea ordinii publice in zona spitalelor si locatiilor de carantina, pentru depistarea persoanelor care se sustrag masurilor de izolare sau carantina, pentru fluidizarea circulatiei, escortarea…