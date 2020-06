IGPF: Trafic dublu la intrarea în ţară, la graniţa cu Ungaria IGPF informeaza ca prin punctele de frontiera au efectuat formalitatile de control, in cursul zilei de luni, aproximativ 65.200 de persoane, cetateni romani si straini, cu 28.900 de mijloace de transport (dintre care 12.760 de automarfare).



Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, pe sensul de intrare au fost aproximativ 40.200 de persoane cu 15.900 de mijloace de transport, iar pe cel de iesire 25.000 de persoane cu 13.000 mijloace de transport.



Per ansamblu, traficul in aceste zile inregistreaza o crestere de peste 60% fata de media lunii mai.



