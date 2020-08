Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Bechet - ITPF Giurgiu au descoperit, ascunse intr-un camion, 162.500 pachete cu tigari, pe care un cetatean roman a incercat sa le introduca ilegal in tara, captura fiind cea mai mare inregistrata in acest an, cu o valoare de peste 2,4 milioane lei. "In data de 31 iulie, in jurul orei 11,30, in Punctul de Trecere a Frontierei Bechet, judetul Dolj, s-a prezentat pe sensul de intrare in tara, cetateanul roman S.A., la volanul unei camion marca Volvo, care transporta, conform documentelor de insotire a marfii, caramida din Grecia pentru o societate comerciala…