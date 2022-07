Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au indisponibilizat șase autoturisme de diferite marci. In data de 8 iulie a.c., in jurul orei 23.40, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pentru a intra in țara un cetațean polonez, insoțit de un cetațean georgian, conducand…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au depistat in trafic un satmarean care conducea un autoturism cu numere provizorii romanești expirate, avand in același timp permisul de conducere suspendat, precum și un cetațean moldovean care a prezentat o carte de identitate romaneasca…

- In noaptea de 3 spre 4 iulie, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un sucevean de 33 de ani, care conducea un autoturism marca Mercedes GLC 220, inmatriculat in Marea Britanie. Potrivit ITPF Sighetu Marmației,…

- Polițiștii de frontiera satmareni au depistat pe sensul de intrare in Romania un cetațean roman, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare pentru violente. In cursul noptii trecute, in jurul orei 01.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pentru a intra in țara un…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II, judetul Arad, au prins un cetatean moldovean care conducea un autoturism folosind un permis de conducere fals. Barbatul este cercetat pentru uz de fals si conducerea unui vehicul fara permis de conducere, informeaza News.ro . „Azi-dimineata, in jurul orei 07.10,…