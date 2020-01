Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Sannicolau Mare, judetul Timiș, au depistat trei cetateni afgani, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos. Seara trecuta, in jurul orei 20.00, politistii de frontiera au observat, la marginea localitații Cenad, la aproximativ…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au depistat patru cetateni straini din Egipt, Algeria si Libia care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pe jos, cu scopul...

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare au depistat șapte cetateni straini din Maroc și Algeria care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pe jos, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Ieri, 27.12.2019, incepand cu ora 20.00, politistii de frontiera…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au depistat doi cetațeni, unul din Libia, iar celalalt din Tunisia, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria. Reamintim ca alti doi cetateni libieni au fost depistati de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Satu Mare, in cooperare cu lucratori din cadrul SPF Berveni, au depistat un tanar din Libia, care intenționa sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu scopul de a ajunge in vestul Europei. In data de 05 decembrie a.c.,…

- Polițiștii de frontiera de la Varsand, judetul Arad, au prins 22 de cetațeni din Etiopia, Bangladesh, Afganistan si Irak, care, ajutați de un roman, incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, 23 de persoane au fost depistate, duminica seara, la aproximativ…

- Doi cetateni din Maroc care voiau ca treaca ilegal din Romania in Ungaria au fost prinsi de catre politistii de frontiera intr-un taximetru, la iesirea din municipiul Satu Mare, informeaza un comunicat de presa transmis duminica de catre Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei.…

