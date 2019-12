Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, cautat de autoritatile din judetul Cluj pentru savarsirea infractiunii de furt de arbori. Miercuri, 13 noiembrie a.c., in jurul orei 17,00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul…

- Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I - Nagylak au descoperit 20 de cetateni din Iran, Afganistan, Irak, Somalia si India, care incercau sa iasa ilegal din tara ascunsi in...

- NADLAC. Potrivit reprezentanților Poliției de Frontiera, vineri seara, in jurul orei 22.10, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I – Nagylak, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetațean roman, in calitate de sofer al unei autoutilitare…

Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I - Nagylak au descoperit 20 de cetateni din Iran, Afganistan, Irak, Somalia si India, care incercau sa iasa ilegal din tara ascunsi in interiorul unei autoutilitare incarcate cu paleti, anunta AGERPRES.

- Infractiunea a fost depistata in urma unui control de rutina facut de politistii din Punctul de Trecere a Frontierei Oancea. Soferita in varsta de 23 de ani nu era proprietara masinii pe care o conducea, insa s-a ales cu dosar penal.

- Politistii de Frontiera au anuntat ca mai multi cetateni din Spania, Italia, Lituania, Marea Britanie si Rusia au fost depistati la Punctul de Trecere al Frontierei Aeroport Cluj-Napoca avand asupra... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit, in zona de competenta și in Punctul de Trecere a Frontierei Vicsani feroviar, peste 15.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de peste 155.000 lei, care urmau…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente o maramureșeanca de 35 de ani, cautata de autoritațile din Romania pentru savarsirea infracțiunii de contrabanda. Miercuri, 11 septembrie 2019, in jurul orei 14.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…