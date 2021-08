Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile bulgare au revizuit condițiile de intrare in Republica Bulgaria, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica incepand cu data de 1 septembrie 2021.Conform noilor prevederi, cetațenii romani care sosesc din Romania (menținuta…

- Romanii care calatoresc in Bulgaria vor trebui sa prezinte, de la 1 septembrie, certificat digital UE care sa ateste vaccinare anti-COVID, trecerea prin boala sau testarea pentru COVID. Autoritatile bulgare au emis noi reglementari privind conditiile de calatorie in Republica Bulgaria, aplicabile…

- Incepand de maine, cei care calatoresc in strainatate se vor putea folosi de certificatul Covid. In ce condiții poate fi obținut și cum: Certificatul digital european Covid-19 va fi disponibil și in Romania incepand de maine. Acesta va fi obținut prin platforma certificat-covid.gov.ro dezvoltata de…