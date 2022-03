Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera anunta vineri dimineata ca 13.000 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in scadere cu 0,4 % fata de ziua precedenta. “In data de 17.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 59.642 de persoane, dintre care 13.000…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca vineri au intrat in Romania 71.121 de persoane, dintre care 16.348 cetateni ucraineni, in scadere cu 22,1 % fata de ziua precedenta. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.625 cetateni ucraineni (in scadere cu 18%), iar pe la cea…

- Politia de Frontiera anunta sambata dimineata ca 16.348 de cetateni ucraineni au intrat in tara vineri, in scadere cu 22,1 % fata de ziua precedenta. “In data de 11.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 71.121 de persoane, dintre care 16.348…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) informeaza ca vineri au intrat in Romania 71.121 de persoane, dintre care 16.348 cetateni ucraineni, in scadere cu 22,1% fata de ziua precedenta. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.625 cetateni ucraineni (in scadere cu 18%), iar pe…

- Datele Inspectoratului General al Politiei de Frontiera arata ca puțin peste o cincime dintre refugiații ucraineni care au intrat in Romania dupa ce au fugit de razboiul din țara lor se mai afla pe teritoriul nostru. Cei mai mulți au plecat mai departe, in alte țari, iar in Romania se mai afla, in clipa…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza marti ca, pe 7 martie, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.044 de persoane, dintre care 29.636 de cetateni ucraineni (in scadere cu 12,7% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu…

- 25.924 de cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore Foto: Mihai Miclauș - Radio Cluj 25.924 de cetateni ucraineni au intrat în România, în ultimele 24 de ore, în crestere cu 8% fata de ziua precedenta, a informat, joi, Inspectoratul General al Politiei…

- Un numar de 22.596 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, cu 4% mai putini fata de ziua precedenta, a informat, marti, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. “In data de 28 februarie, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat…