Stiri pe aceeasi tema

- In minivacanța de Sf. Maria (14-18.08.2018), frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ 1.303.000 de persoane, cetațeni romani și straini, dintre care 578.000 pe sensul de intrare in tara si 725.000 pe sensul de iesire din tara si 314.600 mijloace ...

- In minivacanta de Sf. Maria, 14-18 august, frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ 1.303.000 de persoane, cetateni romani si straini, dintre care 578.000 pe sensul de intrare in tara si 725.000 pe sensul de iesire din tara si 314.600 mijloace de transport.

- Angajatii din sectorul bugetar intra de miercuri intr-o minivacanta de cinci zile, pana luni, 20 august. In aceasta perioada, mii de politisti si pompieri au fost mobilizati. Ziua de 15 august este declarata prin lege zi nelucratoare, iar 16 si 17 vor fi zile punte, astfel incat bugetarii…

- Minivacanta de Sfanta Maria reprezinta o buna ocazie pentru dambovitenii si turistii care doresc sa afle informatii importante despre istoria vechii Cetati de Scaun. Pentru ei sau pentru cei care doresc sa petreaca aceste zile intr-un mod aparte, muzeele dambovitene sunt deschise pentru vizitare.

- Nu s-a permis intrarea in tara a 23 de cetateni straini deoarece nu indeplineau conditiile prevazute de legislatie si, de asemenea, nu s-a permis iesirea a 17 cetateni romani din diferite motive legale. Valorile de trafic la punctele de trecere a frontierei sunt, in aceasta perioada, obisnuite sezonului…

- Ca in fiecare an, luna august inseamna perioada de concedii pentru cei mai mulți dintre noi și perioada de foc pentru polițiștii de frontiera romani aflați in vestul țarii și in sud. Cum in luna august multi cetateni romani aflati in afara granitelor tarii se intorc in Romania pentru…

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri, ca se asteapta la cresterea traficului in punctele de trecere a frontierei, mai ales in vestul si sudul tarii, pe toata durata lunii august, din cauza concediilor. Zilnic, 4.000 de politisti de frontiera vor actiona si va fi folosita la maxim infrastructura punctelor…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au efectuat in perioada martie - iunie cercetari in 50 de dosare penale privind decontari de servicii si dispozitive medicale de la casele de asigurari de sanatate, stabilind un prejudiciu de peste 4.000.000 de lei, informeaza un comunicat…