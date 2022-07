Un cetatean olandez a fost depistat de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Aeroport Cluj-Napoca avand asupra sa, ascunse in bagajele personale, substante interzise, susceptibile a fi din categoria drogurilor si substantelor psihotrope sau psihoactive. Potrivit IGPF, barbatul a declarat ca a venit in Romania pentru un festival de muzica din judetul Cluj si ca substantele descoperite sunt destinate consumului propriu. ”In cursul zilei de 13.07.2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj-Napoca s-a prezentat pentru a intra in tara, calatorind din directia…