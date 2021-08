Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera Romana participa cu nave si ambarcatiuni la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei, care se desfasoara la Marea Neagra, precum si in orase-port de pe Dunare, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF). "Duminica, politistii de frontiera…

- Autoritațile elene au dat informații despre reținerea afaceristului, condamnat in țara la 5 ani și jumatate de inchisoare, și confirma ca acesta va fi extradat in Romania. Dragoș Savulescu a fost prins luni, 9 august, in insula greaca Mykonos. Și nu oriunde: in așa zisa zona a morilor, una urmarita…

- Politisti de la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat Portuar si lucratori din cadrul Garzii de Mediu Dolj au descoperit, in urma unui control efectuat pe un vapor, 1.977.687 kilograme deseuri din materiale plastice si reziduuri metalice contaminate cu substante periculoase si cabluri cu continut…

- Pescadorul disparut in Marea Neagra, luni, 17 mai 2021, va fi adus azi in Portul Midia Pescadorul disparut in Marea Neagra, luni, 17 mai, a fost gasit pe data de 22 mai 2021. Amintim ca in data de 22.05.2021, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta, sub coordonarea procurorului…

- Ministrul Lucian Bode a anuntat, vineri, decesul unei fetite, de trei ani, din judetul Constanta, care a fost gasita pe un camp, dupa ce a fost cautata toata noaptea. Politia Constanta nu a emis alerta de disparitie a copilului si a facut precizari despre caz abia dupa anuntul ministrului de Interne,…

- In perioada 02 iunie 04 iunie 2021, la Constanta, in contextul operatiunii MMO Black Sea 2021, are loc un seminarul SAR Workshop 2021 privind operatiunile de cautare si salvare pe mare, in cadrul caruia a fost organizat un exercitiu complex. Politia de Frontiera Romana a participat la exercitiu cu mijloace…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, duminica seara, echipajul Politiei de Frontiera de pe o nava MAI ce apartine Grupului de Nave Sulina, aflat in misiune de patrulare, a observat la intrarea pe canalul Sulina o ambarcatiune de agrement cu sase persoane care s-a rasturnat in zona farului vechi. …