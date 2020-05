Stiri pe aceeasi tema

- A fost modificat intervalul orar pentru tranzitarea Ungaria. Daca anterior autoritațile maghiare permiteau intrarea in țara – pentru cei care se deplasau spre frontiera Nadlac I – intre orele 11:00 – 23:00 (ora Romaniei), acest interval orar a fost modificat, iar din 5 mai se va permite tranzitarea…

- In urma ințelegerilor bilaterale dintre autoritațile de frontiera romane și ungare pentru fluidizarea traficului de persoane intre cele doua țari, incepand din data de 05.05.2020, autoritatile maghiare vor permite intrarea in Ungaria, cetatenilor Uniunii Europene, in scopul ramanerii pe propriul teritoriu…

- Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II este foarte aglomerat. Atat la intrarea, cat și la ieșirea din țara, s-au creat coloane de mașini intinse pe mai mulți kilometri, pe autostrada.Cei care vor sa intre sau sa iasa din țara cu autoturisme, sambata, așteapta in jur de 180 minute, adica trei ore,…

- Autoritatile din Ungaria au anuntat ca permit intrarea in aceasta tara a cetatenilor din Uniunea Europeana, insa au impus cateva conditii. In urma intelegerilor bilaterale dintre autoritatile de frontiera romane si ungare pentru fluidizarea traficului de persoane intre cele doua tari, incepand cu 24…

- Soferii de TIR care transportau cereale spre țarile Uniuneii Europene au ramas blocati vineri mai bine de 12 ore in vami din cauza Ordonantei militare 8. Autoritatile au emis aseara actul care interzicea exportul in afara UE, dar nu au explicat cum procedeaza firmele care transporta in spațiul comunitar.Mai…

- O femeie din judetul Satu Mare este cercetata penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor deoarece la intrarea in tara nu a declarat ca vine din zona rosie, ci din Ungaria, potrivit unui comunicat de presa transmis marti de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Satu Mare."In data de 06.04.2020,…

- Autoritatile folosesc capacitatea maxima a Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II pentru a putea prelua convoiul de mii de romani care au ajuns in tara, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce fusesera blocati in Austria din cauza inchiderii granitelor Ungariei. Miercuri dimineata,…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) a anuntat ca valorile de trafic pentru persoanele care au trecut frontiera Romaniei au crescut, in 2019, cu 10,7% fata de anul anterior, o crestere importanta, de aproape 40%, fiind inregistrata la granita cu Bulgaria.