IGPF: În ultimele 24 de ore, nu s-a permis intrarea în ţară a 61 de cetăţeni străini Aproximativ 68.400 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 27.800 de mijloace de transport (dintre care 12.500 de automarfare) au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in ultimele 24 de ore, informeaza sambata IGPF.



Conform unul comunicat de presa, in ultimele 24 de ore nu s-a permis intrarea in tara a 61 de cetateni straini, care nu indeplineau conditiile prevazute de lege, si de asemenea nu s-a permis iesirea a 16 cetateni romani din diferite motive legale.



Pe sensul de intrare in tara au fost aproximativ 32.600… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

