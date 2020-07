Nadia Câmpan: Suntem bucuroși că am revenit în bazin!

REȘIȚA – Înotătorii de performanță de la Clubul Sportiv Școlar Reșița au revenit în bazin și continuă să se pregătească, chiar dacă nu se știe dacă vor mai fi competiții în acest an! „Suntem fericiți că am reușit să revenim în bazin. Încă din data de 15 iunie am început să ne antrenăm… [citeste mai departe]