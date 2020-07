IGPF: Circa 87.900 de persoane au trecut prin punctele de frontieră în ultimele 24 de ore Aproximativ 87.900 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 26.200 de mijloace de transport (dintre care 6.800 automarfare) au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in ultimele 24 de ore, informeaza luni IGPF. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, pe sensul de intrare au fost aproximativ 48.000 de persoane cu 13.900 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 39.900 de persoane cu 12.300 mijloace de transport. Frontiera cu Ungaria, prin cele 11 puncte de trecere, a fost tranzitata de aproximativ 44.200 de persoane si 18.700 de mijloace… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

