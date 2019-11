IGPF: Bunuri nedeclarate în valoare de peste 2 milioane de lei, descoperite la frontieră în ultimele 48 de ore Politistii de frontiera au descoperit in ultimele 48 de ore, independent sau in colaborare cu alte institutii, bunuri nedeclarate, ce urmau a fi introduse ilegal in tara, care depaseau plafonul vamal admis, provenite din contrabanda ori suspecte a fi contrafacute, in valoare totala de aproximativ 2.069.600 lei, a informat duminica IGPF.



Potrivit sursei citate, in acest sfarsit de saptamana, in urma misiunilor desfasurate in zona de competenta - punctele de trecere si "frontiera verde" - politistii de frontiera au constatat 101 de fapte ilegale, din care 45 infractiuni si 56 contraventii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

