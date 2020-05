Stiri pe aceeasi tema

- Politisti de frontiera vasluieni au descoperit, in cadrul unei actiuni desfasurate vineri, bunuri de contrabanda in valoare totala de 1.359.100 lei, tigari si esente aromatice de narghilea si bauturi alcoolice, ce urmau sa ajunga pe piata neagra din Paris, informeaza Poliția de Frontiera.Potrivit IGPF,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a efectuat, vineri, o vizita in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, cel mai mare punct vamal de la frontiera de Est a Romaniei, unde a facut o evaluare a numarului de persoane care intra in tara in aceasta perioada, dar si o evaluare a ajutoarelor care sunt trimise…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a mers, astazi, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita, din judetul Vaslui, cel mai mare punct vamal de la frontiera de Est a Romaniei. Acesta a facut o evaluare a numarului de persoane care intra in tara in aceasta perioada, dar si o evaluare a ajutoarelor care…

- In urma demersurilor efectuate de autoritatile romane, in cursul acestei nopti si in aceasta dimineata, Politia de Frontiera a efectuat formalitatile de intrare in tara pentru aproximativ 3.000 de cetateni romani si straini si aproximativ 800 de autovehicule, sosite in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Punctul de Trecere a Frontierei de la Radauti Prut, la frontiera cu Republica Moldova, a fost inchis temporar pe fondul epidemiei de coronavirus, a anuntat, sambata, Institutia prefectului judetului Botosani. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Prefectura Botosani, masura a fost luata in sedinta…

- CERCETARI…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetatenie moldoveana care a fost depistat conducand un autovehicul care nu avea drept de circulatie pe drumurile publice din Romania. Astfel, in data de 09 martie, in jurul orei…

- Un moldovean cautat de autoritatile din Franta a fost retinut in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iasi. Barbatul de 49 de ani s-a prezentat pentru verificari pentru a intra in tara, fiind la volanul unui automobil inmatriculat in Republica Moldova.

- Un șofer, cetațean sarb, in varsta de 28 de ani ce se afla la volanul unui ansamblu rutier fara incarcatura, a incercat sa introduca in țara peste 35.295 pachete de țigari fara forme legale. Polițiștii de la frontiera au descoperit ca incarcatura se afla intr-un spațiu special amenajat in podeaua…