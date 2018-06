Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un cetatean roman care conducea un autoturism marca BMW, ce figura ca fiind cautat de autoritațile din Marea Britanie. In data de 22 iunie a.c., in jurul orei 16.00, un echipaj…

- Polițistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean roman care conducea un autoturism marca Audi, ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Marea Britanie.Joi, in jurul orei 22.45, in PTF Siret s-a prezentat la control, pe sensul de iesire din ...

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean roman care conducea un autoturism marca Audi, ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Marea Britanie. In data de 24 mai a.c., in jurul orei 22.45, in P.T.F. Siret, jud. Suceava, s-a prezentat la…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Braila au descoperit si indisponibilizat un autoturism marca BMW 320D ce figura ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de catre autoritatile din Marea Britanie. Potrivit Politiei de frontiera, in data de 22 mai a.c.,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un cetatean roman care conducea un autoturism marca Mercedes, ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Belgia și fara sa dețina permis de conducere. In data de 3 mai a.c., in jurul…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au indisponibilizat un autoturism marca Mercedes, in valoare de 25.700 de euro, care figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritațile din Marea Britanie. In data de 26 aprilie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Poliitii de frontier ieeni au identificat în trafic un autoturism marca BMV 530D în valoare de peste 83.800 lei condus de un tânr din judeul Iai ce figura ca fiind cutat de autoritile din Marea Britanie.În data de 10.04.2018 ora 12.30 acionând în baza unor informai...

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea – I.T.P.F. Sighetu Marmației au indisponibilizat un autoturism marca Lexus, in valoare de 75.000 lei, ce figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritațile din Franța. In data de 31 martie a.c., ora 00.30, la P.T.F. Petea, județul Satu Mare,…