Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera au trecut aproximativ 24.600 persoane, cetateni romani si straini, si 15.500 mijloace de transport, informeaza duminica Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF), potrivit Agerpres. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 12.000 persoane…

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera au trecut aproximativ 24.600 persoane, cetateni romani si straini, si 15.500 mijloace de transport, informeaza duminica Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF).Citește și: Ministerul de Interne: In ce condiții vom putea calatori…

- Aproximativ 19.400 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 12.100 de mijloace de transport au trecut prin punctele de frontiera in ultimele 24 de ore, informeaza luni dimineata IGPF. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 8.400 de persoane cu 5.300 mijloace de transport, iar pe cel de iesire…

- Aproximativ 19.400 de persoane, romani si straini, si peste 12.100 de mijloace de transport au trecut prin punctele de frontiera in ultimele 24 de ore. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 8.400 de persoane cu 5.300 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 11.000 de persoane cu 6.800 de mijloace…

- Pe sensul de intrare in Romania au fost aproximativ 6.400 de persoane cu 4.500 de mijloace de transport, iar pe sensul de ieșire au fost aproximativ 7.300 de persoane cu 4.400 de mijloace de transport. Citește și: Aproximativ 19.800 de persoane si peste 14.500 de mijloace de transport au trecut…

- Aproximativ 13.700 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 8.900 de mijloace de transport au trecut prin punctele de frontiera in ultimele 24 de ore, informeaza marti IGPF. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 6.400 de persoane cu 4.500 de mijloace de transport, iar pe cel de iesire -…

- Aproape 14.000 de persoane si 10.000 de masini au tranzitat punctele de frontiera in ultimele 24 de ore, iar in urma controalelor politistii au aplicat amenzi contraventionale in valoare de peste 12.700 lei. "Pe sensul de intrare au fost aproximativ 7.300 persoane cu 5.200 mijloace de…

- Aproximativ 15.400 de persoane au intrat in tara, in ultimele 24 de ore. Dintre acestea 10.100 prin punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, se arata pe site-ul Politiei de Frontiera Romana.In ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au trecut peste 25.000 persoane, cetateni romani…